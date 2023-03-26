📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 69. son bölüm TEK PARÇA İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 26 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 69. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 69. BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Atmaca'nın ölümü herkesin üzerine kasvetli kara bulut gibi çöker.

Geçmiş hesabını tamamen kapatan Hartley, yeni planlarına odaklanır fakat artık oyuna yeni biri dahil olmuştur.

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Siyah İnci, Ömer ve Zehra'nın arasına bir yıldırım gibi düşerek ikiliyi geçmişin eşiğine getirecektir.

Korkut'tan haberi alan Sacide büyük bir acı yaşar.

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👉TEŞKİLAT 69. BÖLÜM İZLE

Hasan Atmaca'nın ölümüne sebep olanlara hesap kesmeye ant içen Korkut, çıktığı yolda başına geleceklerden habersizdir.

Ömer ve Zehra'nın radarına giren Siyah İnci ise geçmişin hesabını bugüne taşır. Değişen dengeler çok büyük kırılımlara yol açacaktır.

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👉TEŞKİLAT 69. BÖLÜM İZLE