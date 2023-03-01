Haberler Dizi Haberleri 📺O Kız 22. bölüm FULL İZLE | O Kız YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız SON bölüm izle

📺O Kız 22. bölüm FULL İZLE | O Kız YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız SON bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reyting listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 22. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İnternette sıkça, "O Kız 22. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 22. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 22. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 01:04
📺O Kız 22. bölüm FULL İZLE | O Kız YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız SON bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 1 Mart Çarşamba günü ekranlara geldi. Dizinin 22. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 22. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.

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O KIZ 22. BÖLÜM KONUSU

Zeynep ve Melek el ele donup kalmış gibilerdir. Kadir hayal ettiği büyük anne kız kavuşmasını heyecanla beklerken, Sitare onlardan birkaç metre arkada nefesini tutmuş Zeynep'in tepkisini bekliyordur. Melek, Sitare'nin oyununa hazırlıksız yakalanmış durumda, şoku atlatıp tepki bile veremeden Zeynep'in suratına bakmaktadır. Zeynep allak bullak olmuştur.

Zeynep dev bir şok içindedir artık. Nefes bile almadan Melek'e bakakalırken, Melek tutuk bir halde mırıl mırıl büyük itirafa başlar. Kadir çocuksu bir heyecan içinde, yerinde zor duruyordur.

Paralelde Doruk allak bullak onları izliyordur. Onları duyamıyor ama beden dillerinden, arada inişli çıkışlı yükselen Zeynep'in sesinden ne olduğundan en ufak şüphesi yoktur. Zeynep artık gerçeği öğrenmiştir.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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