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📺Bir Küçük Gün Işığı 22. Bölüm yayınlanacak mı? - ATV Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı?

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 13 Şubat Pazartesi akşamı 22. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak mı? İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm hakkındaki detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:00
📺Bir Küçük Gün Işığı 22. Bölüm yayınlanacak mı? - ATV Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı?

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 22. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 13 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak 22. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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