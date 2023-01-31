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GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 17. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. 31 Ocak Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni yayınlanan bölümü için seyirciler arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 17. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda 17. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:30
GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 17. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 17. bölümüyle ekranlara geliyor. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 17. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM KONUSU

Macide, Kazım'ın baskılarına daha fazla dayanamamış ve sonunda boşanmaya karar vermiştir. Ancak Macide'nin bu resti Kazım'ı hem çok üzmüş hem de çok zor bir duruma düşürmüştür.

Ahmet'in yanında Serra'yla ortaya çıkışı da her şeyin üstüne tuz biber olmuş, Kazım'ın hayatı iyice arapsaçına dönmüştür.

Çözülmeyi bekleyen bunca sorunun arasında Kazım, Macide'yi kararından döndürmeyi başarsa da artık karşısında bambaşka bir Macide görecektir.

Macide artık Kazım'ın onu istediği yere savurmasına izin vermeyecek, kendi istediklerini bir bir hayata geçirmeye başlayacaktır.

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM İZLE

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