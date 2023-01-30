ÖMER 4. BÖLÜM İZLE | Ömer dizisi son bölüm izle - Star TV Ömer TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ömer yeni bölüm full izle

Fragmanlarıyla ekranlara damga vurmayı başaran, Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği ve senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı oturuyor. Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer, 4. bölümüyle 30 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. İşte Ömer dizisi 4. bölüm bilgileri...

ÖMER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÖMER 4. BÖLÜM KONUSU

Büyük umutlarla Gamze'ye evlilik teklifi eden Ömer, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğrar.

Babasının ısrarlarına karşı artık daha fazla dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder. Fakat olaylar tahmin ettiğinden de hızlı gelişecektir.

ÖMER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

İhanete uğramanın acısıyla kıvranan Nisa, beş çocuğuyla geçimini sürdürebilmenin bir yolunu aramaktadır. Ailesinden gizli iş aramaya başlar fakat bu sırada çocukların bakımını üstlenen kızı Emine çaresiz kalır.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

Beklenmedik bir anda Gamze'nin Nisa'nın çocuklarına yardım eli uzatması, Gamze ve Ömer'in her şeye rağmen yeniden yakınlaşmalarına neden olur.

ÖMER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Kalbine söz geçirmeye çalışan Gamze, Ömer'in hayatındaki ani gelişmelerle kendini dayanılmaz bir ızdırabın içinde bulur.

Hayallerinin çok uzağında bir yola sürüklenen Ömer ise son umut ışığını Gamze'nin gözlerinde arayacaktır.

ÖMER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN