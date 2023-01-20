AL SANCAK OYUNCU KADROSU | Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak? Al Sancak konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

AL SANCAK OYUNCU KADROSU | TRT ekranlarının iddialı yapımlarından ve ilk tanıtım filmiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Al Sancak dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Daha önce televizyon dünyasında eşine rastlanmamış bir yapım olan Al Sancak'ta, TSK'ya bağlı Al Sancak timinin icraatları anlatılırken dizi konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak? Al Sancak konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İşte tüm merak edilenler...
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AL SANCAK KONUSU NE?
Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla sınır güvenliğinin sınırın çok ötesinde başladığı yeni bir döneme girilir. Kahraman Mehmetçiğimizin Hikayesi Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla sınır güvenliğinin sınırın çok ötesinde başladığı yeni bir döneme girilir.
Değişen şartlara uygun stratejiler geliştiren TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Al Sancak Timi'dir. Alsancak Timi, Türkiye'ye yönelen tehditleri yok etmekle kalmaz, "barışın güvercini savaşın kartalı" olarak caydırıcılığıyla her alanda Türkiye'nin elini güçlendirir. Ülkesinin ve insanlığın selameti adına dünyanın farklı coğrafyalarında fedakârca mücadele eder.
AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü TRT 1 ekranlarında ilk bölümü ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.
AL SANCAK OYUNCULARI KİM?
Yönetmen: Can Emre
Senaryo: Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan
- Uğur Güneş
- Gülsim Ali
- İdris Nebi Taşkan
- Ahmet Yenilmez
- Gözde Türker
- Ahmet Olgun Sünear
- Emre Dinler
- Eslem Akar - Sedef
- Tezhan Tezcan
- Çağlar Sayın
- Fatih Gühan
- Faruk Aran
- Rıdvan Aybars Düzey
- Murat İnce
- Melih Özdoğan
AL SANCAK NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Al Sancak daha sonra farklı mekanlarda çekimlerine devam edileceği öğrenildi.