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GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 14. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. 10 Ocak Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni yayınlanan bölümü için seyirciler arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 14. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda 14. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 11:00
GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 14. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 14. bölümüyle ekranlara geliyor. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 14. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 14. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 14. BÖLÜM KONUSU

Macide ve Kazım'ın evlilik haberi, herkesin hayatında bomba etkisi yaratmıştır. Ama asıl bomba, aşktan gözleri kör olan ikilinin tutku dolu ilişkisine düşmüştür.

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Nermin'in hamileliğinden çok kötü bir şekilde haberdar olan Macide, Kazım'a karşı çok öfkelidir. Kazım ise Macide'nin öfkesini dindirmek için çabalamaktadır.

GECENİN UCUNDA 14. BÖLÜM İZLE

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Macide pek ikna olacak gibi görünmese de yalı içindeki savaşını devam ettirecek, Nermin ve Berrin'e karşı tutumuna tam gaz devam edecektir.

Bunca mücadelenin içinde Kazım, Macide'yi yeniden kazanmanın bir yolunu bulabilecek midir? Yoksa Macide bu ağır yalandan sonra Kazım'a olan güvenini tamamen kayıp mı edecektir?

GECENİN UCUNDA 14. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 14. BÖLÜM İZLE

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