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ÖMER KONUSU VE OYUNCULARI | Ömer dizisinin konusu nedir, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

Star TV ekranlarının 9 Ocak Pazartesi günü gösterime girecek olan yeni dizisi 'Ömer' gündemde yerini aldı. Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar konusuyla da milyonları ekran başına kilitleyceği beklenen Ömer dizisi hakkında arama motorlarında 'Ömer konusu nedir, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Ömer dizisi hakkında tüm merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 11:33
ÖMER KONUSU VE OYUNCULARI | Ömer dizisinin konusu nedir, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

Ömer dizisinin konusu, oyuncuları ve dizinin hangi kanalda, ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Diziseverlerin heyecanla beklediği yeni diziye dair merak edilenler gündemde yerini alırken; Gökçe Bahadır, Barış Falay, Selahattin Paşalı gibi isimlerin kadrosunda olacağı yeni dizi Ömer'e dair merak edilenleri haberimizde derledik...

ÖMER KONUSU VE OYUNCULARI | Ömer dizisinin konusu nedir, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

ÖMER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yeni yılın ikinci haftasında STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ömer dizisinin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

ÖMER KONUSU VE OYUNCULARI | Ömer dizisinin konusu nedir, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?
  • Barış Falay
  • Merve Dizdar
  • Zerrin Sümer
  • Gülçin Kültür Şahin
  • Onur Bilge
  • Gamze Karaduman
  • Serpil Gül
  • Muharrem Türkseven
  • Melike Güner
ÖMER KONUSU VE OYUNCULARI | Ömer dizisinin konusu nedir, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

ÖMER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

ÖMER KONUSU VE OYUNCULARI | Ömer dizisinin konusu nedir, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Ömer'in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

ÖMER KONUSU VE OYUNCULARI | Ömer dizisinin konusu nedir, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer'i Selahattin Paşalı, Ömer'in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor.

ÖMER KONUSU VE OYUNCULARI | Ömer dizisinin konusu nedir, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

ÖMER DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.

ÖMER KONUSU VE OYUNCULARI | Ömer dizisinin konusu nedir, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

ÖMER KONUSU VE OYUNCULARI | Ömer dizisinin konusu nedir, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür.

ÖMER KONUSU VE OYUNCULARI | Ömer dizisinin konusu nedir, gerçek hayat hikayesi mi? Ömer ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

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