BABA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Baba final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Ocak Show TV Baba yeni bölüm ne zaman?

Aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı'nın yakın akrabalarından birinin kaybı sonucunda hatırı sayılır bir servetin tek varisi olduğunu öğrenmesi üzerine İStanbul'a taşınıp ailesini bir arada tutma çabasını anlatan ve her salı akşamı Show TV ekranlarında yayınalanan Baba dizisi, 3 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Baba final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Ocak Show TV Baba yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

BABA FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Baba dizisi, Show TV ekranlarındaki ekranlara veda etti. Sevilen dizi, 27 Aralık Salı günü yayınlanan final bölümüyle yayın hayatını sonlandırdı.

BABA FİNAL BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYIN

BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

BABA OYUNCU KADROSU

Oyuncu Kadrosu:

Haluk Bilginer- Emir Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)

Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı

Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam

Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı

Taner Rumeli – Servet Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı

Ayda Aksel – Fazilet Saruhanlı

BABA KONUSU

Aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı, yakın akrabalarından birinin kaybı sonucunda hatırı sayılır bir servetin tek varisi olduğunu öğrenir. Saruhanlı Ailesi, kasabadaki mütevazı hayatlarını geride bırakarak İstanbul'a taşındığında, Emin ailesini bir arada tutmak için zorlu bir mücadelenin içine girer.