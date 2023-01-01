GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Güzel Günler final mi yaptı, günü mü değişti? 1 Ocak Show TV Güzel Günler yeni bölüm ne zaman?

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu, Selin Tunç'un kaleminden çıkan ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Güzel Günler, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Pazar akşamı Show TV ekranlarında yayınalanan dizi, 1 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Güzel Günler, final mi yaptı, günü mü değişti? 1 Ocak Show TV Güzel Günler yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

GÜZEL GÜNLER FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Güzel Günler dizisi, Show TV ekranlarındaki yayın hayatına Pazar günleri devam edecek. Ancak bu hafta yeni bölümü, 1 Ocak yani yeni yılın ilk gününe denk geldiği için Show TV ekranlarında 'Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölüm' tekrarı yer aldı. Güzel Günler dizisinin yeni bölümü ise, 8 Ocak Pazar günü saat 20.00'de, yine Show TV ekranlarında yayınlanacak.

1 OCAK SHOW TV GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarında her Pazar günü yeni bölümü yayınlanan Güzel Günler, Pazar akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 9. ve yeni bölümü, önümüzdeki pazar günü, yani 8 Ocak Pazar günü izleyicileriyle buluşacak.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU