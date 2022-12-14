📺Kuruluş Osman 108.BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 108. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 108. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 108. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 108. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY'E KARŞI KURULAN ŞER CEPHESİ

Osman Bey ve Alpleri, Turgut Bey'den kaleyi almak için, koçbaşları ve kuşatma silahlarıyla İnegöl'e gelmiştir. İnegöl'de kendisini Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'ın da beklediğini görür. Osman Bey, kendisine kurulan şer cephesine karşı nasıl bir hamle yapacak?

OSMAN BEY, İKİ DEVLETE KARŞI

Ortaya bir anlaşma masası kurulmuştur… Osman Bey; İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından ise Bizans Devletleri arasında sıkıştırılmak istenmektedir… Osman Bey'den Ertuğrul Gazi'den bu edilmiş canla, şehit kanlarıyla yana elde edilmiş bütün kaleler ve mülkler istenmektedir. Bu isteklere karşı Osman Bey'in tavrı nettir: "Kanla alınan yalnızca kanla verilir!"

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İSMİHAN SULTAN, OSMAN BEY'DEN KALELERİ ALABİLECEK Mİ?

Herkes gibi, Olof da Osman Bey'in kaleleri öyle kolay vermeyeceğini düşünmektedir. Olof, hamlesini yapmadan önce İsmihan Sultan'la görüşecektir… Olof, Osman Bey'i durdurabilecek midir? Osman Bey, içine çekildiği bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, kale ve hisarları İsmihan Sultan'a verecek midir?

OSMAN BEY, SULTAN MESUT'U TAHTA GEÇİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇER

Osman Bey, İsmihan Sultan'ı devirmenin tek çaresinin, Konya'ya gidip, Sultan Mesut'u tahta geçirmek olduğunu bilmektedir. Bunun için Alpleriyle Konya yoluna çıkarlar… Ancak Osman Bey'in hesaba katmadığı bir nokta vardır… İsmihan Sultan, Konya'yı Moğol komutana bırakarak ayrılmıştır. Sultan Mesut'u kurtarmak için Konya'ya gelen Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike nedir?

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BENGİ HATUN İNTİKAM PEŞİNDE

İsmihan Sultan ve Bengi Hatun ittifakı kurmuşlardır. Bengi Hatun, kızı düğün toyundan kaçırılınca el aleme rezil olmuştur. Bunu yaşayan Bengi Hatun, Kayı Hatunları'ndan intikamını almadan durmayacaktır. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun, Yenişehir Konağı'nda nasıl ağırlanacaktırlar? Yavaş yavaş artan gerilimin sonu nereye varacaktır?

BALA VE MALHUN HATUNLAR, BENGİ HATUN'LA KARŞI KARŞIYA

Alçiçek, düğün toyundan kaçırılmıştır. Bengi Hatun, Öktem Bey ve Alplar, Alçiçek'i almak için Yenişehir'e baskın yaparlar. Artık pusatlar çekilmiştir… Alçiçek'i geri götürebilecekler midir? Osman Bey'in yokluğunda Bala ve Malhun Hatunlar, Öktem Bey ve Bengi Hatun'u durdurabilecek mi?

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Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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