ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? 12 Aralık TRT 1 Alparslan 37. yeni bölüm

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğunu anlatan, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 5 Aralık Pazartesi günü yayınlanmayınca seyircileri tarafından merak konusu oldu. Heyecan, aşk ve entrika dolu bölümleriyle her Pazartesi izleyicileriyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yaptı, günü mü değişti? 12 Aralık TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 37. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, Pazarteasi günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Dünya Kupası maçları olduğu için TRT 1 ekranlarında 3 haftadır yeni bölüm yer almazken 12 Aralık Pazartesi günü sevilen dizinin 37. yeni bölümü izleyicilerinin karşısında olacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI