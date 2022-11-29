Haberler Dizi Haberleri 📺Baba 26. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Baba 26. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 26. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 26. bölüm full izle, Baba izle, Baba 26. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 29 Kasım Salı günü yayınlanacak 26. bölümünde neler yaşanacak? Baba dizisinin 26. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 09:30
📺Baba 26. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 26. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 29 Kasım Salı günü ekranlara gelecek 29. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 29. bölüm bilgileri...

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 29. BÖLÜM İZLE

BABA 29. BÖLÜM KONUSU

Çöpköy'de herkesin yüreğini ağzına getiren bir olayı çözmeye çalışan Kadir, daha farklı bir gerçekle karşılaşır.

İlhan ve Büşra arasındaki yakınlaşma gittikçe artarken beklenmedik bir sırrın ortaya çıkması bir anda her şeyi değiştirir.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 29. BÖLÜM İZLE

Çöpköy insanları Kadir'den öğrendikleri şaşırtıcı bir bilgiyle, Selahattin'e karşı verdikleri mücadelenin dozunu artırır.

Kimsenin ummadığı bir planın hesabını yapan Selahattin, bütün dengeleri altüst eder.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 29. BÖLÜM İZLE

Sürpriz bir isimden aldığı mesajla harekete geçen Begüm, kendisini hiç beklemediği bir durumun içinde bulur.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 29. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 29. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni Kim Min-Jae'sini buldu! Jorge Jesus özel olarak onu istedi...
Bir haftada 2,37 lira düştü! Motorine indirim pompaya yansıdı: Bir indirim daha geliyor
G.Saray'da Ross'un yerine yerli aday! İstanbul'a gelecek
Ziyech operasyonu! İşte Beşiktaş'ın hazırladığı teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm (29 Kasım)
Üç Kız Kardeş son bölüm izle (29 Kasım yeni bölüm)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (29 Kasım Salı)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (29 Kasım)
Sözleşmeli sanatçıya kadro gelecek mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı? Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı? 08:59
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:15
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:14
Ege derbisini Manisa kazandı Ege derbisini Manisa kazandı 00:52
Kampta 2 maç Kampta 2 maç 00:39
Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! 00:31
Daha Eski
G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! 00:31
Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" 00:31
G.Saray da Onur için devrede! O giderse... G.Saray da Onur için devrede! O giderse... 00:31
Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" 00:31
Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay 00:31
Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... 00:31