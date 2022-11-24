Haberler Dizi Haberleri Gelsin Hayat Bildiği Gibi 19. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 19. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizi seyircilerini ekranlara kilitleyecek. Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumlar 19. bölümde de devam edecek. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24 Kasım Perşembe 19. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:00
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 19. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 24 Kasım Perşembe saat 20.00'de, 19. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 19. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 19. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 19. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 19. BÖLÜM KONUSU

Songül'e bir türlü ulaşamayan Sadi, gelen bilgiyle Songül'ü dağılmış bir halde bulur ve haline anlam vermekte zorlanır.

Oğuz ve Esra için işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelirken Oğuz beklemediği bir ihanetle yüzleşir. Okula gelen savcı yardımcısı Haluk sayesinde Karabayır Lisesi'nde ilginç anlar yaşanır. Savcı yardımcısı öğrencilerle tek tek görüşürken Aylin'in gizlice baktığı evrakta gördüğü isimler onu şaşırtmaz.

Araz'ın Aylin'e yaptığı ziyaret sonunda Gizem'e açtığı telefon Mert ve Gizem ilişkisini sarsarken, Servet oğlu Rıza'nın attığı her adımı gölge gibi takip etme kararı alır. Derya sonunda Zafer'le tanışırken Kıvanç'ın yeğenine olan davranışlarından etkilenir.

Zülfikar ve Gülseren morgdaki cesedin Ozan çıkmamasına sevinirken arama ve kurtarma ekibinin araştırmalarını sonlandırması Zülfikar'ın kendine bile itiraf etmek istemeyeceği bir durumla yüzleşmesine neden olur.

Songül'le aralarındaki mesafenin arttığını gören Sadi Payaslı'nın Songül'le konuşma çabaları sonunda karşılık verir ama duydukları Sadi'nin hiç hoşuna gitmeyecektir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 19. BÖLÜM İZLE

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 19. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika haberleri... Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! Manchester United'a bıraktığı para...
SON DAKİKA: Halil Sezai’ye ikinci hapis cezası! Komşusunu darp etmişti sular durulmadı
Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!
Abdullah Avcı'dan Konferans Ligi sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Hayat Bugün SON BÖLÜM FULL İZLE (23 Kasım)
📺O Kız SON BÖLÜM FULL İZLE (23 Kasım)
Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik sınavı sonuç ekranı!
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne oldu?
YÖS BAŞVURU EKRANI | YÖS nedir? YÖS ne zaman? YÖS'e kimler girebilir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 15:32
Türkiye - Arnavutluk maçı saat kaçta? Türkiye - Arnavutluk maçı saat kaçta? 15:24
Lion City - Dortmund maçı saat kaçta? Lion City - Dortmund maçı saat kaçta? 14:38
Ozan Kabak'a büyük onur! Ozan Kabak'a büyük onur! 14:19
Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu! Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu! 14:06
Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu 14:06
Daha Eski
Cedi'nin takımından 4'te 4 Cedi'nin takımından 4'te 4 09:59
Tayyip Talha'dan dev başarı! Bonservisi... Tayyip Talha'dan dev başarı! Bonservisi... 10:30
Kartal'da Welinton krizi! Ayrılık şartı... Kartal'da Welinton krizi! Ayrılık şartı... 10:54
Dursun Özbek açıkladı! Ronaldo... Dursun Özbek açıkladı! Ronaldo... 11:28
Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor 12:03
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu ziyaretçilere açtı Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu ziyaretçilere açtı 12:13