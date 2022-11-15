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YÜREK ÇIKMAZI 3. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 3. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 3. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 3. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 15 Kasım Salı günü yayınlanacak yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 3. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 3. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 15:31 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 16:00
YÜREK ÇIKMAZI 3. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 3. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

Yürek Çıkmazı dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. Yürek Çıkmazı'nın 15 Kasım Salı günü ekranlara gelecek 3. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yürek Çıkmazı son bölüm bilgileri...

YÜREK ÇIKMAZI 3. BÖLÜM KONUSU

Arabasını darp edenin Cennet'in oğlu Halil Tekin olduğunu öğrenen Zeynep büyük bir şok yaşar. Halil için de durum farklı değildir. Caner'i beklerken karşısında Zeynep'i bulmuştur. Üstelik genç kadın annesinin avukatıdır. Cennet'in mektubunu okuyan Halil; Birsen ve Feride'den farklı, annesinin hayatı boyunca şiddete maruz kaldığını kabul eder. Ama bu da ona göre geç kalınmış bir hamledir. Ve şimdi bunun kimseye bir faydası yoktur. Zeynep'e bu işin peşini bırakmasını söyler. Kendi de öyle yapacak, hayatına devam edecektir. Ancak ablasından öğrendiği yeni bir bilgi, Halil'in kendini sorgulamasına neden olur. Öte yandan çaresizce bir ipucu arayan Zeynep, hiç beklemediği birinden bir telefon alır.

Yürek Çıkmazı dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek

Yürek Çıkmazı dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

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