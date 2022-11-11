Haberler Dizi Haberleri 📺Yalnız Kurt 25. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

📺Yalnız Kurt 25. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 25. yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu. 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 25. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 25. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 02:30
📺Yalnız Kurt 25. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

Yalnız Kurt 25. yeni bölümde izleyenleri yine Atv ekranlarına kilitleyecek. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 25. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

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YALNIZ KURT 24. BÖLÜM KONUSU NE?

Halit'in kumpasıyla devlet nezdinde zor duruma düşen Altay vakit kaybetmeden teröristlerin isimlerini öğrenmek zorundadır.

Doğan ve Yıldırım Timi de ayrı kollardan Altay'ı bu kumpastan kurtarmak için harekete geçeceklerdir.

Doğan haberi yapanların peşine düşerken Minnet ve Barış da füzeleri ateşlemek için eğitilen teröristlerin isimlerini bulmak için sahte pasaport şebekesine çökeceklerdir. Barış ve Minnet hiç beklemedikleri bir tuzakla karşı karşıya kalırlar.

Konsülün gündeminde ise Türk-Yunan savaşı dışında yeni bir mesele vardır: Türkiye'nin Rusya'nın KKTC'yi tanıması için yaptığı hamle.

Meryem de Altay'ın uğradığı bu haksızlık karşısında sessiz kalmaz. O'na yardım edecektir. Altay'ın vakıfta aradığı isim listesini vermeyi kabul eder. Meryem'in bu hamlesinden sonra Altay bir kaçak durumuna düşmektense gidip Emniyet'e teslim olur.

Altay gözaltına alındığında ise beklemediği bir misafiri vardır: Amcası Halit Yıldırım… Halit Yıldırım, Altay'a bir teklifle gelmiştir.

Altay düştüğü bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Tuzağa düşen Barış ve Minnet ne yapacak? Türkiye'nin KKTC hamlesi karşısında konsülün planları ne olacak? Halit Yıldırım'ın Altay'a ne teklif edecek?

Türkiye'nin KKTC hamlesi karşısında konsülün planları ne olacak? Halit Yıldırım'ın Altay'a ne teklif edecek?

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👉YALNIZ KURT 25. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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