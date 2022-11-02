KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | 📺 Kuruluş Osman final mi yaptı, günü mü değişti? 2 Kasım atv Kuruluş Osman 103. yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | atv'de yayına başladığı günden beri ilgiyle takip edilen ekranların tarih kokan dizisi Kuruluş Osman, 2 Kasım Çarşamba günü ekrana gelmeyince takipçileri tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaştığı sevilen dizi hakkında arama motorlarında araştırılan Kuruluş Osman final mi yaptı, günü mü değişti? 2 Kasım atv Kuruluş Osman 103. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Kuruluş Osman dizisi, Çarşamba günleri atv ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Ancak 2 Kasım 2022'de Başkan Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel' programı olduğu için bu tarihte Kuruluş Osman, özel bölümü ile ekranlara gelecek. Önümüzdeki haftadan itibaren olağan yayın akışına devam edecek olan dizinin yalnızca bu hafta özel bölümü yayınlanacak. Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı ise saat 21.30'da atv ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

2 KASIM ATV KURULUŞ OSMAN 103. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın 103. yeni bölümü ise Kasım ayının ikinci Çarşamba'sı olan 9 Kasım'da ekranlara gelecek. 9 Kasım 2022 itibarıyla Kuruluş Osman, her çarşamba saat 20.00'de atv ekranlarından izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN KONUSU

Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

🎬Yapım: Bozdağ Fi̇lm

🎬Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

🎬Yapımcı: Mehmet Bozdağ

🎬Yönetmen: Ahmet Yılmaz

🎬Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, A. Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)