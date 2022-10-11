Haberler Dizi Haberleri BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam izle atv - BBCS son bölüm tek parça full izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam izle atv - BBCS son bölüm tek parça full izle

İlk bölümünden beri ilgiyle takip edilen, başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 4. bölümüyle 11 Ekim Salı günü ekranlara gelecek. Arama motorlarında Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle | Ben Bu Cihana Sığmazam izle atv - BBCS son bölüm tek parça full izle konularını araştıranlar için detaylar ve yeni bölüm konusu haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 15:00
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam izle atv - BBCS son bölüm tek parça full izle

Yeni sezonda atv ekranlarının en sevilen dizisi haline gelen, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil ve Işıl Yücesoy'un muhteşem oyunculuklarının yanı sıra hikayesiyle de herkesi ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle 11 Ekim Salı günü ekranlara gelecek. 4. bölümde neler olacağını merak eden vatandaşlarımız için detayları haberimizde derledik.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 4. BÖLÜM KONUSU

Leyla, iyiye doğru gitmeye başlayınca, güvenlik gerekçesiyle eve çıkartılır. Cezayir, Firuze'ye içini döker ve yaşadıklarını anlatır. Firuze de ona son derece anlayışlı davranır. Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini basarlar. Ancak Yakup'u bulamazlar.

George Bagnall, Orhan'a ABD'nin Ortadoğu politikasını anlatır ve ona yeni bir görev verir. Cezayir, Leyla'yı görmek için eve gittiğinde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Ömer Asaf, ablası Leyla'nın bu tavrını onaylamaz. Leyla, Gülendam'la da tartışır. Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini basarlar ancak Yakup yine ellerinden kaçmayı başarır.

Cezayir, bir toplantı tertip ederek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirir ve kendisine biat etmelerini ister. Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde olur. Ayıboğan Yakup, Cezayir'in ayağına gider ve işbirliği yapmak istediğini söyler. Ancak başına geleceklerden habersizdir. Azamet ve Ömer Asaf, Atakan Başkan tarafından sorguya çekilirler. Firuze'nin annesi Elmas, Gülendam'ı ziyaret ederek, ona, ailede ortalığı karıştıracak küçük bir hediye bırakır. Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde, kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verir ve babasına silah çeker.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Sabancıların gelini Nazlı Kayı 70'ler tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! "Hindistan'da düğüne gider gibi"
Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu'nun Yunanistan tatilindeki o görüntüsü olay olmuştu! Hülya Avşar: "Kızımı yakıştırdıkları şey..."
4 büyüklerin toplam borcu belli oldu!
Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin hakemleri açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Üç Kız Kardeş 21. bölüm izle
Balkan Ninnisi yeni bölüm izle 📺
Dünya Kız Çocukları Günü nedir?
Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru şartları
Canlı döviz ve altın kuru (11 Ekim 2022)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Ronaldo açıklaması! Transferi... G.Saray'dan Ronaldo açıklaması! Transferi... 15:08
UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev 14:37
Türkiye - ABD Voleybol maçı ne zaman? Türkiye - ABD Voleybol maçı ne zaman? 14:26
Türk Telekom - Paris maçı saat kaçta? Türk Telekom - Paris maçı saat kaçta? 14:16
UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev 14:09
Guardiola iddiayı kaybetti! Şınav çekti Guardiola iddiayı kaybetti! Şınav çekti 13:10
Daha Eski
Jesus'tan oyunculara uyarı! "Tüm takımın sorunu" Jesus'tan oyunculara uyarı! "Tüm takımın sorunu" 12:46
Wigan - Blackburn Rovers maçı saat kaçta? Wigan - Blackburn Rovers maçı saat kaçta? 12:31
Yanal'dan altyapı yorumu: Üretime dayalı bir sistem kurmalıyız Yanal'dan altyapı yorumu: Üretime dayalı bir sistem kurmalıyız 12:17
4 büyüklerin toplam borcu belli oldu! 4 büyüklerin toplam borcu belli oldu! 12:08
F.Bahçeli futbolcuyu kahvehanede görenler şaşırdı F.Bahçeli futbolcuyu kahvehanede görenler şaşırdı 12:08
PSG - Benfica maçı saat kaçta? PSG - Benfica maçı saat kaçta? 12:03