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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 3. BÖLÜM İZLE | ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 3. yeni Bölüm TEK PARÇA FULL HD izle

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, ilk iki bölümüyle milyonları ekranlara kilitledi. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan Saban ve Işıl Yücesoy gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Ben Bu Cihaza Sığmazam dizisinin 3. bölümü 4 Ekim Salı günü ekranlara gelecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 12:06
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 3. BÖLÜM İZLE | ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 3. yeni Bölüm TEK PARÇA FULL HD izle

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 3. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 4 Ekim Salı günü ekranlara gelen 3. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 3. BÖLÜM KONUSU

Leyla vurulduktan sonra da umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir. Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır. Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. Artık tüm aile endişeli bir şekilde ameliyatın en iyi şekilde sonuçlanmasını beklemektedir. Cezayir ise Leyla'yı vuranları bulup intikam almak için vakit kaybetmeden harekete geçmiştir bile. Kısa sürede Leyla'yı vuran tetikçiyi yakalamayı başarır ve onu konuşturarak arkasındaki kişinin Ayı Boğan Yakup olduğunu öğrenir. Şimdi sırada Yakup'u yakalamak vardır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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