📺O Kız 2. BÖLÜM İZLE - O Kız SON BÖLÜM İZLE | O Kız Kanal D izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın 28 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek 2. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte O Kız son bölüm bilgileri...

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O KIZ 2. BÖLÜM KONUSU

Sitare görüntüleri sosyal medyaya sızdırınca, Zeynep'in hayatının ortasına kocaman bir bomba düşer. Genç kızın hayatı artık dönüşü olmayacak şekilde değişmeye başlamıştır. Zeynep ise, başına gelenlerle uğraşmaya çalışırken henüz büyük değişimin eşiğinde olduğunun farkında değildir. Acaba video babası ve dedesi tarafından izlenecek mi?

Ev ahalisi ve özellikle de her fırsatta evdeki varlıklarından şikayetçi olan eniştesi durumu fark edecek mi? Yaşananlar kendisinden saklanmaya çalışılsa da Kadir, çocuksu masumluğu ile etrafında dönen meselelere dahil olmaktan kendini alıkoyamaz. Sitare'nin kontrolünde yayılan görüntüler Ozan'ın içine düştüğü durumdan yakasını kurtarmasını sağlayacakken işler bir anda sarpa sarar. Zeynep birkaç gün önce aklının ucundan bile geçiremeyeceği kadar inanılmaz şeyler yaşamaktadır. Bütün bunlar ona birkaç gün önce yapmayı asla düşünmeyeceği şeyler yaptırır. Ama hayatı düzene girmek yerine baş döndürücü bir hızla karmaşıklaşır.

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