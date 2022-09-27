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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM İZLE | ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni Bölüm TEK PARÇA FULL HD izle

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, ilk bölümüyle milyonları ekranlara kilitledi. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan Saban ve Işıl Yücesoy gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Ben Bu Cihaza Sığmazam dizisinin ikinci bölümü 27 Eylül Salı günü ekranlara geliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 02:10 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 02:40
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM İZLE | ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni Bölüm TEK PARÇA FULL HD izle

atv ekranlarının uzun süredir beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 27 Eylül Salı günü 2. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Daha ilk bölümüyle izleyicilerinin beğenisini kazanan ve milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen dizi başrolleriyle olduğu kadar konusuyla da tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni bölümü...


BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM İZLE

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM KONUSU

Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.

Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.


atv Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni Bölüm TEK PARÇA FULL HD izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam).

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