Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 36. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Yargı TEK PARÇA FULL İZLE

📺Yargı 36. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Yargı TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 36. bölümüyle izleyicileriyle buluştu Yargı dizisi, 35. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 36. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 36. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 00:33
📺Yargı 36. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Yargı TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan doruktaydı. Yargı 25 Eylül Pazar günü ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 36. bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 36. bölümü...

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YARGI 36. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz bulduğu notun şokunu daha atlatamadan Ceylin ile burun buruna kalmıştır. Hiçbir şart altında dosyaya dahil olmasını istemediği Ceylin için hem ilişkilerini hem de davanın seyrini değiştirecek zor bir karar vermek zorundadır. Bu karar Ilgaz ve Pars'ı da karşı karşıya getirir… Neva'nın kaybı etrafında kenetlenen ekip, karşılarında şimdiye kadar hiç görmeye alışık olmadıkları öfkede ve hırsta bir Pars bulacaklardır. Ekip içindeki sarsılmaz denen dengeler büyük sınavlardan geçmeye başlar, Derya ve Pars arasındaki yeni filizlenen ilişki de buna dahildir. Büyük bir sefaletin pençesine düşen Yekta için artık tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Kendini yeniden var etmek için son kurşunlarını atmaktadır… Ancak sınırlarını o kadar zorlar ki yine karşısında Ceylin'i bulur…

Başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkes özellikle Pars için gerçeği, yani katilin kim olduğunu bulabilmek için ellerinden geleni yaparlar… Ancak tahmin edemedikleri şey, bu cinayetlerin ucunun, hiç beklenmedik düğümlere ve ihtimallere bağlandığıdır…

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