📺Kardeşlerim 60. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim yeni bölüm izle - atv CANLI İZLE Kardeşlerim izle (Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 24 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek olan 60. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 60. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 60. BÖLÜM KONUSU

Ahmet, Ömer'in kendi öz oğlu olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken; Sevgi'nin yapmak istediği son hamle, Şevval ve Ahmet'i şoka uğratır. Tolga'nın durumundan dolayı kendini suçlu hisseden Ömer bir çıkış yolu ararken, Orhan'ın Şengül'le görüşmesi, Gönül'ü iyice çileden çıkartır. Nebahat cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet ve Şevval'in yaptığı sinsi plan yüzünden derinden etkilenen Sevgi, hayatıyla ilgili yeni bir karar almak durumunda kalır.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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