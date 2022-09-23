Haberler Dizi Haberleri 📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 17. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 17. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 17. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kasaba Doktoru 16. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 17. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 17. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 17:30
📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 17. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 16 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 16. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 16. BÖLÜM KONUSU

Ömer, Mediha'nın tedavisi hakkındaki sırrı öğrendiği için Yalçın'a öfkelidir. Bu öfke onu geçmişte yaptığı hatayı tekrarlamaya sürükler. Leyla, Erol'un uyandığı haberini verir. Bu herkes için yeni bir devrin başlangıcı olacaktır. Erol düzeni tekrar sağlamak için Yalçın ve Ömer'i tıbbi kurula gönderir ve Uluçınar'ın açılacağını müjdeler. Yalçın, kendisini kurulda aklamak için bir plan yaparken Neslihan, yıllardır görüşmediği babasından Uluçınar'da alınacak kararlar için tam yetki ister.

Kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Mine, Hakan'ın tüm ısrarlarına rağmen Uluçınar'a gelmek istemez. Leyla ve Ömer ilişkilerini bir sonraki boyuta taşır fakat Mediha ile ilgili sakladıkları Leyla'nın içini kemirmeye devam etmektedir. Hakan hem Mediha'nın tedavisi hem kurul için Ömer'e tam destek vermektedir. Hesapta olmayan bir durum kurulun tüm seyrini değiştirir.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE

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