Haberler Dizi Haberleri 📺 Kasaba Doktoru 14. bölüm izle - Kasaba Doktoru YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Kasaba Doktoru 14. bölüm izle - Kasaba Doktoru YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, sezon finalinin ardından 14. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Yayınlandığı günden beri merakla takip edilen sevilen dizi Kasaba Doktoru hakkında arama motorlarında araştırma yapanlar için , Kasaba Doktoru yeni sezon izle | Kasaba Doktoru 14. bölüm izle - Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça full izle sorguları yapılıyor. İşte Ksaba Doktoru yeni sezon ilk bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 02:00
📺 Kasaba Doktoru 14. bölüm izle - Kasaba Doktoru YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 2 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 14. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. Sezon finalini heyecanlı bir şekilde yaparak yeni sezon için seyircilerine uzun süredir geri sayım yaptıran dizi, yeni bölümleriyle her Cuma TRT1'de ekranalara gelecek. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 14, BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 13. BÖLÜM KONUSU

Hakan, Erol Bey'in ameliyatı hakkında aldığı sürpriz kararla geri döner. Ekip böyle bir ameliyatın altı saatte yapılabileceği konusunda ikiye bölünür fakat kısa sürede ortak amaç etrafında güçlerini birleştirir. Ameliyat gününe doğru Hakan, Ömer, Leyla ve Mine'nin üzerindeki baskı giderek artar. Leyla, Mediha ile ilgili öğrendiği sırrı Ömer'e söyleyemediği için ondan uzak durmaya başlar. Mine'nin ameliyat ile ilgili tüm kaygılarına rağmen Hakan'a verdiği destek aralarındaki bağı kuvvetlendirir. Bu sırada Arzu ve Yalçın bir plan yapar. Yalçın, Hakan'ı bir seçim yapmaya zorlar. Hakan ya ekip değiştirerek Gümüşok Hastanesi cerrahları ile ameliyata girecek ya da o cerrahlardan oluşan kalabalık bir ekip önünde baskı altında canlı ameliyat yapacaktır. Hakan ekibini bırakmaz ve tüm zorlu koşulları kabul ederek ameliyata girer…

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 14. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 14 BÖLÜM İZLE

DİĞER
Deniz Seki'nin Photoshop hilesini belediye ortaya çıkardı! Sosyal medyanın diline düştü
Son dakika: Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de
Abdullah Avcı: Şimdi hastaneye gidiyorum
Ağaoğlu'ndan maç sonu transfer sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM? - Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri konusu, oyuncu kadrosu | Güç Yüzükleri yeni bölüm ne zaman?
📺 KASABA DOKTORU YENİ SEZON İZLE | Kasaba Doktoru 14. bölüm izle - Kasaba Doktoru YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE
EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Bu haftanın ücretsiz oyunları hangileri? - Epic Games 1-8 Eylül bedava oyunlar
METEOROLOJİ'DEN PLANLARI SUYA DÜŞÜREN UYARI! Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 - 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?
Bakan Kasapoğlu: TFF saldırısında 2 kişi daha gözaltına alındı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dorukhan'a hastanede ziyaret! Cenk Tosun ve Abdullah Avcı... Dorukhan'a hastanede ziyaret! Cenk Tosun ve Abdullah Avcı... 01:30
Ozan Kabak'lı Hoffenheim deplasmanda mağlup! Ozan Kabak'lı Hoffenheim deplasmanda mağlup! 00:31
Fırtına'dan Dorukhan Toköz açıklaması! Fırtına'dan Dorukhan Toköz açıklaması! 00:20
Celta evinde çok farklı! Celta evinde çok farklı! 00:13
İzmir'de sessiz gece İzmir'de sessiz gece 00:11
Benfica 90+12'de kazandı! Benfica 90+12'de kazandı! 00:11
Daha Eski
Abdullah Avcı: Şimdi hastaneye gidiyorum Abdullah Avcı: Şimdi hastaneye gidiyorum 23:38
Umut Bozok: Gollerimi atmaya başlayacağım Umut Bozok: Gollerimi atmaya başlayacağım 23:27
Ağaoğlu'ndan maç sonu transfer sözleri! Ağaoğlu'ndan maç sonu transfer sözleri! 23:22
Trezeguet: Şampiyon bir takıma geldiğimin farkındayım Trezeguet: Şampiyon bir takıma geldiğimin farkındayım 23:20
"Zor olacağını biliyorduk" "Zor olacağını biliyorduk" 23:18
F.Bahçe Batshuayi'yi KAP'a bildirdi F.Bahçe Batshuayi'yi KAP'a bildirdi 23:03