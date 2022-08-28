Haberler Dizi Haberleri 📺 Gül Masalı 10. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

📺 Gül Masalı 10. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, atv'nin yeni dizisi Gül Masalı 10. yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Toprak ve Gonca'yı birbirine yakınlaştıracak olayların yaşanacağı, diziseverlerin merakla beklediği yeni bölümün detayları araştırılırken; 'Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, Gül Masalı canlı izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' sorgulamaları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 28 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen Gül Masalı dizisinin detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:01 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:01
📺 Gül Masalı 10. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 28 Ağustos Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

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GÜL MASALI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Hislerine yenilen ve kendini Gonca'dan uzak tutmayı başaramayan Toprak çaresizdir. Tüm bildiklerini anlatarak, her şeyi Gonca zarar görmesin diye yaptığını söyler. Gonca ise büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir ve bir daha Toprak'ı görmek istememektedir. Derin bir pişmanlık ve acı içinde kıvranan Toprak hatasını telafi etmek için bir şey yapmak zorundadır artık.

GÜL MASALI DİZİSİ 10. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Adnan Fuat'ın ise pes etmeye niyeti yoktur. Gül tarlasında yarım kalan işini bitirmek için harekete geçer. Doğum günü yaklaşan Halil'e muhteşem bir hediye hazırlamaktadır. Gonca gerçekleri ortaya çıkarmak için Sırrı'yı görmeye obaya gider. Ancak Sırrı uzun süredir ortalarda yoktur. Onu bulmaya kararlı olan Gonca tehlikeli bir yolculuğa atılır. Zaman hızla ilerlerken Toprak'tan gelecek yardım teklifini kabul etmek zorunda kalır.

Gonca ve Toprak, Sırrı'yı bulabilecek midir? Kopma noktasına gelen ilişkilerini kurtarabilecekler midir? Yeniden kazıya başlayan Fuat beklediği sonucu elde edebilecek midir? İyice köşeye sıkışan Rıfat kurtulmak için bu sefer hangi hamleyi yapacaktır?

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

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