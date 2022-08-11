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Duy Beni 6. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 6. bölümüyle ekranlara geldi. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen altıncı bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Duy Beni 6. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 6. bölümünde neler yaşandı? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 6. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 00:57 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 01:08
Duy Beni 6. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisi 6. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Duy Beni 6. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri...

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DUY BENİ 6. BÖLÜM KONUSU

Ekim Aziz'in kurduğu tuzağa düşmüştür.Kanat'ın Leyla'ya da zarar verecek düşüncesi onu alt üst eder.Acaba öğrendiği gerçekleri ona anlatabilecek midir?Diğer tarafta Leyla, hayatında yeni bir sayfa açmış ve hak ettiğini düşündüğü Gerçek Koleji'ne geri dönmüştür.

Yanında bu kez arkadaşı sandığı Melisa karşısında bir zamanlar can dostu ama şimdi düşmanı kabul ettiği Ekim vardır.Üstelik Kanat'ın ona aşık olduğunu düşünmektedir.Leyla bu düşünceler içindeyken Kanat Ekim'em aşık olduğunu söyler.

Diğer tarafta okuldaki zorbalığın tekrar hedefi olan Emine, herkesi dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.Sırlar teker teker ortaya çıkarken Kanat'ların evinde başka bir trajedi yaşanır.Bahar hoca herkesi istemeden olsa bir gerçekle yüzleştirecektir.Selim hoca ise kendi geçmişinin acısıyla öğrencilerini korumak için bu kez farklı bir yol dener.Sınıfın tahtasına ders konusu olarak" Zorbalık Mahkemesi" yazar.Öğrenciler neyle karşılaşacaklarını bilmeden onlara gösterilen sandalyelere otururlar.Kararı yine öğrenciler verecektir.

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