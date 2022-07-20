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📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 8. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin dizisi, 8. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 8. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 8. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin 8. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 8. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:00
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 8. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak Seversin dizisinde heyecan dorukta. Seversin 20 Temmuz Çarşamba günü ekranlara gelecek. Seversin 8. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 8. bölüm bilgileri...

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SEVERSİN 8. BÖLÜM KONUSU

Asya ve Tolga'ya gelen mesaj ikiliyi meraklandırsa da, çok üzerinde durmazlar. Tolga, Asya'yı eve bırakır ancak onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Şerife, Kadir ve Handan'ın köye gitmelerini fırsat bilen meçhul hayran Asya'nın odasına tedirgin edici bir mesaj bırakmıştır. Tolga Asya ve Nazlı'yı evlerinde bırakmak istemez ve kendi evine davet eder. Meçhul hayranın tedirgin edici mesajları sette de gelmeye devam eder. Bahri Asya için özel bir güvenlik personeli tutar.

Meçhul hayran Asya'ya korkutucu mesajlar yollamaya devam ederken kanal öpüşme sahnesinin yeni bölüme yetiştirilmesini ister. Asya henüz öpüşme sahnesi için hazır değildir ama daha büyük bir sorunu vardır. Meçhul hayran Asya ve Tolga'yı öpüşme sahnesini asla çekmemeleri konusunda uyarır. Öpüşme sahnesi çekilirse meçhul hayran ikisine de zarar verecektir. Asya ve Tolga hem sahneyi çekebilmek hem de bu meçhul hayranı yakalamak için bir çıkış yolu bulmak zorundadırlar.

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👉SEVERSİN 8. BÖLÜM İZLE

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