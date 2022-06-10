Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 10. BÖLÜM İZLE | Kasaba Doktoru son bölüm izle - TRT CANLI İZLE Kasaba Doktoru izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Kasaba Doktoru 10. BÖLÜM İZLE | Kasaba Doktoru son bölüm izle - TRT CANLI İZLE Kasaba Doktoru izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 10. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kasaba Doktoru 9. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 10. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 10. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 00:30
📺Kasaba Doktoru 10. BÖLÜM İZLE | Kasaba Doktoru son bölüm izle - TRT CANLI İZLE Kasaba Doktoru izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 10 Haziran Cuma günü ekranlara geldi. İzleyiciler, Kasaba Doktoru 10. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

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KASABA DOKTORU 10. BÖLÜM KONUSU

Yalçın tarafından köşeye sıkıştırılan Ömer, annesinin tedavisi ve vicdanı arasında seçim yapmak kalır. Hakan, Mediha'nın doktorunun Yalçın olduğunu öğrenir ve meydanı Yalçın'a bırakmamaya karar verir. Hakan ve Mine geçmişlerine ışık tutacak bir fotoğraf yüzünden atışır. Geçmişten gelen bir hasta yakını Ömer'i zor durumda bırakır ve raporla ilgili kararını etkiler. Ömer'in verdiği karar taşları yerinden oynatır. Erol'un durumu ciddileşince Hakan daha zor bir ameliyata karar vermek zorunda kalır. Leyla, Ömer ve Berk arasındaki asistanlık yarışı kızışır. Ameliyata sayılı günler kalmışken her şeyi etkileyecek büyük bir tehlike kapıdadır.

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