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📺YALNIZ KURT 15. BÖLÜM İZLE - Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Yalnız Kurt dizisi, 15. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yalnız Kurt dizisi, 14. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yalnız Kurt 15. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, Yalnız Kurt son bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yalnız Kurt dizisinin 15. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 00:22
📺YALNIZ KURT 15. BÖLÜM İZLE - Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalnız Kurt dizisinde heyecan dorukta. Yalnız Kurt 7 Mayıs Cuma günü ekranlara geldi. Yalnız Kurt 15. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yalnız Kurt son bölüm bilgileri; Yalnız Kurt 15. Bölümü...

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YALNIZ KURT 15. BÖLÜM KONUSU

Doğan'ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam'ı zor bir karar beklemektedir. Nizam köşeye sıkışmıştır. Nizam tercihini kimden yana kullanacak? Doğan mı? Bevar mı? Kuzey Irak'ta baskın yiyen Sare ve Altay ise son anda kurtularak yurda dönerler. Yaralı olan Sare'yi emniyetli bir şekilde nakletmeyi başaran Altay'ı İstanbul'da yeni problemler beklemektedir. Ahmet Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçen Golyat'a karşı hamlelerini artık daha cesur yapmaktadır ve hedefinde Nizam vardır. Ahmet, Nizam'ı köşeye sıkıştırabilecek midir? Viking ise kendisini özel bir operasyonla kurtaran Altay ile ilgili yoğun şüphe duymaya başlar. Altay'ın sıra dışı bir cesaret ve beceri ile bu işlere kalkışmasının normal bir şey olmadığını düşünmektedir. İstihbaratçı refleksleri ile Viking ve Sare, Altay'ın kim olduğunun peşine düşerler. Altay ise bu durumun farkındadır ve soğukkanlılıkla kendini gizlemeye çalışır. Davut Bahadır'ın yetim kurtlar ile olan fotoğrafını gören Sare, Altay'ın Kumandan ile olan bağını öğrenebilecek mi? Golyat ise boş durmayıp sokak olaylarını çıkarmak için eylemlerine devam eder. Golyat'ın sokakları karıştırmak için hedefinde bu sefer çocuklar vardır. Golyat çocukları kullanarak sokakları karıştırmayı başarabilecek mi? Hangar hareketlenmiş dövüşçüler ringe çıkmıştır. Altay da uzun zaman sonra ringde dövüşür. Altay ringde dövüşürken Altay'ı merakla izleyen sürpriz biri de seyirciler arasındadır. Altay'ı izleyen bu gizemli gözler kime ait?

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