Haberler Dizi Haberleri 📺Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle (Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle (Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, 28. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 27. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. bölüm full izle, TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 28. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 00:30
📺Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle (Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 21 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM KONUSU

Tüm çabalarına rağmen Baba Oruç ve Hızır'ın kendisini kurtarmakta çaresiz kaldığını öğrenen İlyas, Esma yardımıyla tutulduğu zindandan kaçmış ve Mesih Paşa'nın yaverini Kelemez'deki katliamın asıl suçlularını itiraf etmesi için esir almıştı. Oruç bu olay karşısında İlyas'ı bulduğu yerde öldüreceğini söyleyen Mesih Paşa'ya engel olamamış ve İlyas gözleri önünde vurularak düşmüştü. Oruç, kardeşini vuran Mesih Paşa'dan intikamını nasıl alacaktır? İlyas yaşayacak mıdır? Hüma, İlyas'ın zindandan kaçmasına sebep olan Esma'ya İlyas'ın canına bir şey olduğu takdirde onu çiğneyip geçeceğini söylemişti. Hüma ona nasıl bir ceza verecek ve Esma bunun karşılığında ne yapacaktır? Hızır, Piri Reis ve Murad, Don Diego'nun himayesine girmeye hazırlanan Şahbaz'ın ve yanındaki Piero'nun izini bulmuş ve onları yakalayacakları esnada tuzağa düşürülmüşlerdi. Kara Hasan ve Osmanlı askerlerinin yetişmesiyle bu tuzaktan kurtulan Hızır ve leventler, Şahbaz ve Piero'yu Kelemez'e götürmeyi başarabilecek midir? Yolda onları bekleyen engeller neler, yeni düşmanlar kimler olacaktır? Kelemez'deki katliamda Gabriel'in parmağı olduğu ortaya çıkacak mıdır? Modon fethi başlayacak mıdır?

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👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM İZLE

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