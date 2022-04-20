📺Sadakatsiz SON BÖLÜM İZLE | Sadakatsiz 57. bölüm izle - Kanal D Sadakatsiz izle (Sadakatsiz TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 20 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelen. Sadakatsiz 57. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 57. bölümü...

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SADAKATSİZ 57. BÖLÜM KONUSU

Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Gönül'ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır. Selçuk'un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir? Yüzleşmek için Asya ve Ali'nin karşısına çıkan Derin'i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?

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👉SADAKATSİZ 57. BÖLÜM İZLE

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👉SADAKATSİZ 57. BÖLÜM İZLE