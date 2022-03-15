Haberler Dizi Haberleri 📺Masumlar Apartmanı 62. bölüm ne zaman? Saat kaçta? Masumlar Apartmanı 62. bölüm fragmanı İZLE!

📺Masumlar Apartmanı 62. bölüm ne zaman? Saat kaçta? Masumlar Apartmanı 62. bölüm fragmanı İZLE!

TRT 1'in sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı, son olarak 61. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Bu bölümü beğeni toplayan dizinin 62. bölümü de merakla bekleniyor. Dizinin hayranları internette sıkça, "Masumlar Apartmanı 62. bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı 62. bölüm fragmanı izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, Masumlar Apartmanı 62. bölüm ne zaman? Saat kaçta? Masumlar Apartmanı 62. bölümde neler oluyor? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve tüm merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 09:06 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 09:18
📺Masumlar Apartmanı 62. bölüm ne zaman? Saat kaçta? Masumlar Apartmanı 62. bölüm fragmanı İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM - TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 61. bölümüyle izleyicileriyle buluşmuştu. 62. bölüm de merakla bekleniyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu kaleme almıştır. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi ünlü psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanmıştır.

👉MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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🔎MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisi 62. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

📝MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır. Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir. Naci, Safiye'nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye'ye özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye'nin yarasını kanatacağından habersizdir.

Han, Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir. Han'ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.

👉MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLE


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