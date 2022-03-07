📺Masumlar Apartmanı 61. bölüm fragmanı İZLE! Masumlar Apartmanı 61. bölüm ne zaman? İşte 61. bölüm fragmanı

MASUMLAR APARTMANI 61. BÖLÜM - TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 60. bölümüyle izleyicileriyle buluşmuştu. 61. bölüm de merakla bekleniyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu kaleme almıştır. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi ünlü psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanmıştır.

👉MASUMLAR APARTMANI 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

🔎MASUMLAR APARTMANI 61. BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisi 61. bölümüyle 8 Mart Salı akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

👉MASUMLAR APARTMANI 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

📝MASUMLAR APARTMANI 61. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Safiye, evden attığı kişinin Hasibe değil de babası olduğunu idrak ettiğinde dehşete düşer. Artık sevdiklerini sadece Hasibe'den değil, kendinden de korumak zorundadır. Gülben hamile olduğunu öğrenmiş ancak kimseye söyleyememiştir. Üstelik, korku ve endişe o kadar baskındır ki bebeğe bile sevinemez haldedir. Naci, Safiye'nin durumunu kendi hastalığına bağlar. Hikmet ise kızının yıllar önce yaşadığı buhranın bir benzerine sürüklendiğinin farkındadır. Bu sırada Ceylan, Han'la konuşmaya gider. Onu dinlemeye, anlamaya hazırdır fakat hiç tanımadığı bir Han'la karşılaşır. Naci, aldığı güzel haberi Safiye'yle paylaştığında onun normale döneceğinden emindir ancak işler beklediği gibi gitmez. Sonunda radikal bir karar alır ve elindeki tek kozu kullanır. Safiye ise dönüşü olmayan bir yola girmiş, giderek dibe batmaktadır. Herkes onun bu halini çaresizce izlerken yapılması gereken hamle Gülben'den gelir.

👉MASUMLAR APARTMANI 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN