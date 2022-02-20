📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 21. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 21. bölümüyle izleyicileriyle buluştu.

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YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yargı'nın 20 Şubat Pazar günü yayınlanan 21. Bölümde Ceylin ve Ilgaz, Niyazi'nin intiharıyla büyük şok yaşıyorlar!

Ceylin'i aklayabilmek adına sınırlarının uçlarında dolaşan Ilgaz için Niyazi'nin ölümü adeta bir şok etkisi yaratır. Ilgaz da, Ceylin de hem adli olarak hem de vicdanen büyük bir vakanın ortasında kalmışlardır. Savaş baltalarını iyice bileyen Yekta, ortaya çıktığı gibi hayatına son veren Niyazi'nin ardından Ilgaz ve Ceylin'in savunmalarının zayıfladığını fark eder. Şimdi davasına daha çok asılmak için bilgi toplamak ve bunları delillerle kuvvetlendirmek sırası ondadır. Ancak herkesi şok edecek beklenmedik bir hamlenin onların cephesinden geleceğini henüz bilmemektedir.

Davayı kazanmak için varını yoğunu ortaya seren Ilgaz'ı zorlu bir hazırlık süreci beklemektedir. Bir yandan kendi başına buyruk, Yekta'yı alt edecek ipuçlarının peşinde olan Ceylin'i dizginlemeye çalışırken, bir yandan hukuki kurallar içinde kalmak zorundadır. Ancak bu yolun sonunda ikisi de beklemedikleri yeni bir bilgiyle karşı karşıya kalacak ve zorlu bir kararın eşiğine gelecektir.