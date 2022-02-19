📺Yargı 21. bölüm fragmanı İZLE! Yargı 21. bölüm ne zaman? Yargı 21. bölümde neler olacak? Yargı dizisi 21. bölüm detayları...

YARGI 21. BÖLÜM - Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta... Yargı yeni bölümüyle 20 Şubat Pazar günü ekranlara gelecek. Yargı 21. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 21. bölümü fragmanı ve tüm detaylar...

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🎥YARGI 21. BÖLÜM NE ZAMAN?

Hayranlarının merakla beklediği Yargı dizisinin 21. bölümü, 20 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında...

📝YARGI 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Laçin, Yekta'nın diplomasız olduğunu Ceylin'e anlatıyor!

Niyazi'nin intiharının ardından Metin, Ilgaz ve Ceylin'e çok kızar. Polisin yerine suçluyu kendilerinin takip etmelerinin kabul edilemez bir hata olduğunu söyler. Bu olay baba ve oğlu karşı karşıya getirir.

Yekta, Ceylin'e karşı olan tutumunu daha da sertleştirmiştir. Ceylin'in suçlanması için elinden geleni yapar. Seda ise, Laçin'e Yekta'nın her şeyi bildiğini anlatınca olaylar karışır. Murat'ın kendisi için suçu üstlenmesine çok üzülen Laçin soluğu Ceylin'in yanında alır. Yekta'nın avukat diplomasının olmadığı bilgisini verir. Ortalık iyice karışır.

Ceylin bu bilgiyle ne yapacak?

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