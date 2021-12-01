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Ada Masalı SON BÖLÜM İZLE | Ada Masalı 24. bölüm fragmanı yayınlandı Ada Masalı izle (Ada Masalı TEK PARÇA FULL İZLE)

Star ekranlarından yayınlanan Ada Masalı dizisi, 23. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ada Masalı 23. bölüm full izle, Star Ada Masalı izle, Ada Masalı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Ada Masalı'nın 24. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Ada Masalı dizisinin en son yayınlanan bölümü ve 24. bölüm fragmanı

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 09:31
Ada Masalı SON BÖLÜM İZLE | Ada Masalı 24. bölüm fragmanı yayınlandı Ada Masalı izle (Ada Masalı TEK PARÇA FULL İZLE)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ada Masalı dizisinde heyecan dorukta. Ada Masalı'nın 23. bölümü ekranlara geldi. Peki Ada Masalı'nın 24. bölümü ne zaman? Ada Masalı 24. bölümü fragmanı

Ada Masalı 23. BÖLÜM İZLE
https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler/23-bolum

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE
https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler

Ada Masalı 23. Bölüm Konusu;
Otelde çıkan kargaşa sırasında bebeğin ortadan kaybolması herkesi endişelendirirken Haziran ile Poyraz Hanife ve bebeğinin peşine düşer. Nehir Okan'la yakınlaşmaya başlarken Suzan, Sadık için bir tehdit olmaya devam eder. Biricik, Beyazıt'ın kıskançlığından rahatsız olurken Beyazıt ise Biricik'in istediği gibi biri olmak için Görkem'den dersler alacaktır. Alper ve Melisa çiftini evliliğin ilk günlerinden bazı zorluklar beklerken onlara yardım eli Selma ve Fatih çiftinden gelecektir. Zeynep ise hastalığının bilinmesini istemezken hiçbir şey beklediği gibi gitmez.

Ada Masalı 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/fragmanlar/24-bolum-fragman

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE
https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler

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