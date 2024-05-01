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Broek’ten takıma mil jesti

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Genel Klasman Lideri Frank Van Den Broek takım arkadaşlarına jest yaptı. Takım son olarak Genel Klasman Liderliği de dahil organizasyon boyunca kazandıkları toplam 1.550.000 mil tutarındaki özel ödülün takım sporcuları arasında eşit bölüştürülmesi talebini organizasyon komitesine iletti. Türkiye Bisiklet Federasyonu, bu isteği sponsor Türk Hava Yolları yönetimine sunacak. Bisiklet yarışlarında kazanılan ödüllerin bölüştürülmesi gibi bir gelenek bulunuyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Broek’ten takıma mil jesti

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Genel Klasman Lideri Frank Van Den Broek takım arkadaşlarına jest yaptı. Takım son olarak Genel Klasman Liderliği de dahil organizasyon boyunca kazandıkları toplam 1.550.000 mil tutarındaki özel ödülün takım sporcuları arasında eşit bölüştürülmesi talebini organizasyon komitesine iletti. Türkiye Bisiklet Federasyonu, bu isteği sponsor Türk Hava Yolları yönetimine sunacak. Bisiklet yarışlarında kazanılan ödüllerin bölüştürülmesi gibi bir gelenek bulunuyor.

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