Down sendromlu sporcular Türkiye rekoru kırdı

Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (2024 Trisome Games) alanında dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyor. 19-26 Mart tarihlerinde düzenlenen yarışlarda Down sendromlu sporculardan Rıdvan Yalçın 100 metre yarışında 13.65 saniyelik sonuç ile Türkiye rekoru kırarak dünya ikincisi oldu. 4x400 metre yarışında ise dünya üçüncüsü oldu.

Bir diğer Down sendromlu sporcu Doğukan Sağliçok ise 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak dünya üçüncüsü, 800 metrede dünya beşincisi, 4x400 metre yarışında ise dünya üçüncüsü oldu.