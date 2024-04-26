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Down sendromlu sporcular Türkiye rekoru kırdı

Ümraniye Belediyesi’nin desteklediği Down sendromlu sporcular, 33 ülkeden 488 sporcunun katıldığı Trisome Games Down Sendromlular Dünya Atletizm yarışlarında Türkiye rekoru kırarak, dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 16:41
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Down sendromlu sporcular Türkiye rekoru kırdı

Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (2024 Trisome Games) alanında dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyor. 19-26 Mart tarihlerinde düzenlenen yarışlarda Down sendromlu sporculardan Rıdvan Yalçın 100 metre yarışında 13.65 saniyelik sonuç ile Türkiye rekoru kırarak dünya ikincisi oldu. 4x400 metre yarışında ise dünya üçüncüsü oldu.

Bir diğer Down sendromlu sporcu Doğukan Sağliçok ise 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak dünya üçüncüsü, 800 metrede dünya beşincisi, 4x400 metre yarışında ise dünya üçüncüsü oldu.

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