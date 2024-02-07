Haberler Diğer Sporlar Acımız büyük

Acımız büyük

Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Acımız büyük

Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı. Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında özetle, "Büyük bir acı ve yas günü olarak hafızalarımıza kazınan 6 Şubat, aynı zamanda milletimizin dayanışma ve yardımseverlik ruhunu temsil etmektedir" dedi.

E.BAŞI, 3-0 kazandığı Devler Ligi play-off rövanşında Ukrayna'dan Prometey'i 17.00'de ağırlayacak. Galibiyet veya 3-2 yenilgide çeyrek finaldeyiz.

ARKAS, 3-2 yenildiği CEV Kupası çeyrek final rövanşında 19.00'da Yunanistan'dan Olympiakos'u ağırlayacak. 3-0 veya 3-1'lik zaferde yarı finaldeyiz.

Halkbank,3-2'nin rövanşında Şampiyonlar Ligi play-off'ta 18.00'de Polonya'dan ZAKSA'yı ağırlayacak. 3-0 veya 3-1'lik zafer çeyrek final demek.

Grekoromen stil milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 12-18 Şubat'ta Bükreş'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda 13. kez şampiyon olarak rekor kırmak istiyor.

F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanşında bugün 20.00'de Belçika'dan G.Maaseik'i ağırlayacak. Kanarya ilk maçı 3-0 kazanmıştı

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Beşiktaş yapıyor! James Rodriguez derken bir başka dünya yıldızı: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…
Kaynakları PKK ajansı | CHP yandaşı BirGün Gazetesi teröristlerin sözcülüğüne soyundu! Tepki yağdı: Kaynaklarını kesin
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi!
G.Saray'dan Alman sol beke kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
Sakat sakat başvurdum
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
TFF'den 6 Şubat paylaşımı!
💥Süper Loto çekildi! (6 Şubat)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." 07:47
O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" 07:29
Maaşı FIFA'dan Maaşı FIFA'dan 06:08
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:14
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:12
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! 01:08
Daha Eski
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! 01:08
Thomas Meunier Trabzon'a geldi! Thomas Meunier Trabzon'a geldi! 01:08
Ankaragücü rahat turladı! Ankaragücü rahat turladı! 01:08
F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! 01:08
F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! 01:08
F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! 01:08