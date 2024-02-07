Acımız büyük

Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı. Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında özetle, "Büyük bir acı ve yas günü olarak hafızalarımıza kazınan 6 Şubat, aynı zamanda milletimizin dayanışma ve yardımseverlik ruhunu temsil etmektedir" dedi.

E.BAŞI, 3-0 kazandığı Devler Ligi play-off rövanşında Ukrayna'dan Prometey'i 17.00'de ağırlayacak. Galibiyet veya 3-2 yenilgide çeyrek finaldeyiz.

ARKAS, 3-2 yenildiği CEV Kupası çeyrek final rövanşında 19.00'da Yunanistan'dan Olympiakos'u ağırlayacak. 3-0 veya 3-1'lik zaferde yarı finaldeyiz.

Halkbank,3-2'nin rövanşında Şampiyonlar Ligi play-off'ta 18.00'de Polonya'dan ZAKSA'yı ağırlayacak. 3-0 veya 3-1'lik zafer çeyrek final demek.

Grekoromen stil milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 12-18 Şubat'ta Bükreş'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda 13. kez şampiyon olarak rekor kırmak istiyor.

F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanşında bugün 20.00'de Belçika'dan G.Maaseik'i ağırlayacak. Kanarya ilk maçı 3-0 kazanmıştı