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Avrupa’daki vahşet maçında sonuç: 1-1

UEFA maç sırasında kentte yaşanan silahlı saldırı sonucu iki kişinin ölmesi nedeniyle yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu 1-1 olarak tescil etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Avrupa’daki vahşet maçında sonuç: 1-1

UEFA maç sırasında kentte yaşanan silahlı saldırı sonucu iki kişinin ölmesi nedeniyle yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu 1-1 olarak tescil etti. Açıklamada, "Yarıda kalan maçın devre arasındaki skoru (1-1) nihai sonuç olarak onaylandı ve iki takıma da birer puan verildi" ifadeleri kullanıldı

MAÇLAR ERTELENDİ

UEFA ayrıca bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de de maç oynanmamasına karar verdi. "İsrail'deki mevcut emniyet ve güvenlik durumunun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından UEFA İcra Kurulu, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de UEFA maçlarının oynanmamasına karar verdi" açıklamasında bulunuldu

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