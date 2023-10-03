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Koşu 29 Ekim’de

Fatih Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun ortaklaşa düzenleyeceği 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu'nun tanıtımı yapıldı. Sultanahmet ve Eminönü parkurunda 29 Ekim'de yapılacak 10 kilometrelik koşuya, çok sayıda sporcu ve vatandaşların katılması bekleniyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
Koşu 29 Ekim’de
Fatih Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun ortaklaşa düzenleyeceği 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu'nun tanıtımı yapıldı. Sultanahmet ve Eminönü parkurunda 29 Ekim'de yapılacak 10 kilometrelik koşuya, çok sayıda sporcu ve vatandaşların katılması bekleniyor.
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