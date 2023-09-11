Bu yıl 22. kez düzenleniyor

Bu yıl 'Celebrate Istanbul' temasıyla 22'nci kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup, 212-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Geçen yıl kupayı kazanan Coca Cola İçecek - DAS - A35 ekibi, 500 bin TL değerindeki kupayı 13 Eylül'de organizasyona kupayı teslim edecek.
Bu yıl 'Celebrate Istanbul' temasıyla 22'nci kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup, 212-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Geçen yıl kupayı kazanan Coca Cola İçecek - DAS - A35 ekibi, 500 bin TL değerindeki kupayı 13 Eylül'de organizasyona kupayı teslim edecek.