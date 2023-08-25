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Heyecana adım adım

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 58'incisi 8-15 Ekim'de düzenlenecek. Alanya’dan başlayıp, İstanbul’da sona erecek organizasyon tarihi ve doğal güzellikleriyle, göz kamaştıran parkuruyla yine kıtaları buluşturacak...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Heyecana adım adım

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 58'incisi, 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Alanya'dan başlayıp, İstanbul'da sona erecek organizasyon tarihi ve doğal güzellikleriyle, göz kamaştıran parkuruyla kıtaları buluşturacak. TUR 2023, her biri 7 bisikletçiden oluşan 24 profesyonel bisiklet takımına ev sahipliği yapacak.

KITALARI BULUŞTURACAK

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, turun deprem nedeniyle ertelendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, 8-15 Ekim tarihlerinde 8 gün boyunca 8 etapta doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan bir parkur olarak kurguladık. Organizasyonu, yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda büyük coşku ve görkemle düzenleyeceğiz" diye konuştu.

13 DİLDE 615 MİLYON HANE

2022 yılında dünyaca ünlü bisikletçilerin kıtalararası mücadelesi, 190 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendi. 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu; Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika ile Ortadoğu'dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar uzanarak 8 gün boyunca 190 ülkede, 13 dilde 615 milyon haneye erişti.

DÜNYADA EŞİ YOK

Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, dünyanın yegane "kıtalararası bisiklet turu" olarak konumlanıyor.

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