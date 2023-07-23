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Havuz şenleniyor!

Büyük bir merakla beklenen Dünya Yüzme Şampiyonası, bugün Japonya’da başlayacak. Türkiye’den 8 sporcu mücadele edecek

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Havuz şenleniyor!

Dünya Yüzme Şampiyonası, bugün Japonya'da başlayacak. Büyük bir merakla beklenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 8 milli sporcumuz madalya için yarışacak. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23-30 Temmuz tarihlerinde Kyüshü bölgesi Fukuoka kentinde düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda kulaç atacak milli takım kafilesi, bu ülkeye gitti. Organizasyonda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek sporcular şöyle: Merve Tuncel, Deniz Ertan, Ela Naz Özdemir, Ecem Dönmez, Baturalp Ünlü, Hüseyin Emre Sakçı, Berke Saka ve Berkay Ömer Öğretir.

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