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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Edirne'de spor yatırımlarını inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne’de spor yatırımlarını inceledi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:46
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Edirne'de spor yatırımlarını inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin Keşan ilçesinde spor yatırımlarını inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Keşan Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Keşan Atatürk Stadı'nda yapılan ve yapılacak yatırımları yerinde inceledi. Keşan'a gelen Bak, Keşan Atatürk Stadı'nda AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu ve Tahir Özçınar AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, daire amirleri ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlarla daha önceden baştan aşağı yenilenen Keşan Atatürk Stadı'nda yapılmış çalışmaları yerinde inceleyerek, bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında da Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı. Spor salonunda da incelemelerde bulunan Bakan Bak'a stadyum ve tesislerin ihtiyaçları hakkında brifing veren Helvacıoğlu, çeşitli dallarda spor kursları ve günün her saati yürüyüş için tartan piste ilgi gösteren vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için gereksinimlerin karşılanması için çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, bu sezon BAL Ligi'ne yükselen Keşanspor'un atkısı hediye edilirken, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Bakan Bak, Keşan'dan ayrıldı.

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