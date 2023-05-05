En özel ödüller

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Ödül Töreni'nde 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Cumhuriyetin 100., TSYD'nin ise 60. yılının kutlandığı senede ilk kez düzenlenen düzenlenen TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

İşte Engelsiz Ödül Töreni'nde ödül kazanan isimler:

YILIN MILLI TAKIMI: Golbol Kadın Milli Takımı YILIN KADIN SPORCUSU: Sevda Altunoluk (Golbol oyuncusu) YILIN ERKEK SPORCUSU: Abdullah Öztürk (Milli para masa tenisçi) YILIN ANTRENÖRÜ: Osman Çarkçı (İşitme Engelliler Voleybol) AZIM ÖDÜLÜ: Sevilay Öztürk (Yüzücü), Sümeyye Boyacı (Yüzücü) YILIN ÇIKIŞ YAPAN SPORCUSU: Fatma Damla Altın (Özel sporcu -Atletizm), Ayşegül Pehlivanlar (Milli para atıcı) VEFA ÖDÜLÜ: Dilara Çevik: (Milli atlet), Emirhan Akçakoca (Milli atlet), Özel Sporcular Down Masa Tenisi Milli Takımı FARKINDALIK ÖDÜLÜ: Ampute Futbol Milli Takımı YAVUZ KOCAÖMER ÖZEL ÖDÜLÜ: Korhan Yamaç (Para milli atıcı) SAĞLIK KAHRAMAN ÖDÜLÜ: Prof. Dr. Nevin Ergun