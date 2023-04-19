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Rusya için olimpiyat yolu kapalı!

Son dakika spor haberleri... FIBA, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında yapılacak elemeler için Rusya’nın ihraç edildiği ve yerine Bulgaristan’ın katılacağı duyurdu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 10:35
Rusya için olimpiyat yolu kapalı!

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için düzenlenecek elemelere Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle Rusya'nın dahil edilmeyeceğini açıkladı. FIBA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "IOC'nin 28 Mart'ta yayınlanan uluslararası müsabakalara Rusya veya Beyaz Rusya pasaportuna sahip sporcuların katılımına ilişkin tavsiyelerini takiben FIBA İcra Komitesi, Rusya Erkek Milli Takımı'nın 2023 FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'na kaydına izin vermemeye karar verdi. Avrupa'nın bir sonraki en iyi takımı olan Bulgaristan, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'na katılan son takım olacak" denildi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerine katılacak ülkeler ise şöyle:

Afrika: Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine, Mali, Nijerya, Senegal, Tunus, Uganda
Amerika: Arjantin, Bahamalar, Şili, Kolombiya, Küba, Panama, Uruguay, Virgin Adaları
Asya: Bahreyn, Çin Taipei, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Kore , Suudi Arabistan, Suriye
Avrupa: Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, İzlanda, İsrail, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, İsveç, Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan


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