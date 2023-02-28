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Genç milli eskrimciler tarihin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı yaşadı!

Estonya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye, tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi. İşte haberin detayları..

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 18:23
Genç milli eskrimciler tarihin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı yaşadı!

Estonya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye, tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallinn'de gerçekleştirilen organizasyonda flöre, kılıç ve epe branşlarında 45 milli sporcu ter döktü.

Kılıç kategorisinde genç kadınlarda Nisanur Erbil gümüş, genç erkeklerde Tolga Aslan ve yıldız erkeklerde Enes Talha Kalender bronz madalya elde etti. Genç Kadın Kılıç Milli Takımı da Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli sporcular toplamda 1 gümüş, 3 bronz madalya elde edip tarihi bir başarı kazanırken, Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı ise Avrupa'da sezonu ilk sırada tamamlayarak, Avrupa Eskrim Konfederasyonu klasmanında birincilik kupasını kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, kazanılan başarıların çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şampiyonayı bugüne kadar gençlerdeki en iyi Avrupa derecesini elde ederek tamamlıyoruz. Bu sonuç elbette bizleri hem mutlu ediyor hem de çok gururlandırıyor. Hele ki deprem felaketiyle sarsılan ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde sporcularımızın aldığı başarılar bizlere bir nebze de olsa umut ve inanç veriyor. Tüm ekibimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum."

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