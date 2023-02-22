Asrın felaketinde Türkiye'ye yardım ve destekler çığ gibi büyüyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren devletin tüm birimleri teyakkuza geçti. Her taraftan bölgeye yardım yağdı. Bu yardımlardan biri de Türkiye Kick Boks Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Octagon Türkiye Başkanı Serdar Gökkaya'dan geldi. İçişleri Bakanlığı ve Gökkaya öncülüğünde, 45 kişilik doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık ekibi depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye'ye getirildi. Serdar Gökkaya aracılığıyla ülkemize gelen Hollandalı ekip hem depremzedelerin yaralarını sararken, hem de medya alanında gerçekleştirdiği görüntü kayıtları ile 88 milyon euro toplanmasına katkı sağladı.